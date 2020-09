João Rôlo é assumidamente o designer de eleição de Teresa Guilherme para as galas do 'Big Brother' e este domingo, dia 27, a apresentadora voltou a brilhar com uma criação do português.

Foi com um longo vestido azul, acetinado, com decote em V e folhos nas mangas, que a 'rainha dos reality show' arrasou em mais uma emissão repleta de emoções.

O look, como habitual, foi partilhado nas redes sociais e não escapou ao elogio de Cristina Ferreira, que afirmou que Teresa Guilherme estava "linda".

Também aprova esta escolha? Recorde abaixo.

