Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) voltou a sentar-se no sofá do 'Big Brother' para comentar os acontecimentos que marcaram a gala. Este domingo, 27 de setembro, estreou-se na emissão com Teresa Guilherme e as reações não tardaram a chegar.

Uma onda de comentários nas redes sociais revelou a desilusão dos espectadores com a postura da apresentadora, que é acusada de dar pouco espaço a Ana Garcia Martins.

"Teresa esteve muito mal, nem deixou a Pipoca falar sobre as nomeações", "Que pena a Teresa não a deixar falar, o melhor do programa a Teresa não deixa acontecer" e "Pipoca... a Teresa Guilherme não me parece gostar muito de ti nessa cadeira. Cheira-me a azia", são algumas das reações.

Houve ainda quem frisasse que a comentadora "merecia tão mais" do que "o que lhe deram" esta gala e elogiasse a capacidade de argumentação na polémica com Carina e Sandra.

