Esta quarta-feira, dia 1 de julho, é um dia cheio de significado para a história de Portugal. Isto porque, se ainda estivesse viva, Amália Rodrigues completaria 100 anos de vida. Ora, quem não ficou indiferente à data foi Teresa Guilherme, conforme a própria o demonstrou através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Hoje Amália Rodrigues faria 100 anos! A nossa rainha do fado esteve comigo e com o Manel Luís, no 'Olha que Dois' e explica como decidiu qual era o seu dia de anos. Uma história deliciosa!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Importa notar que apesar do ter sido registada no dia 23 de julho de 1920, a fadista sempre comemorou o aniversário no dia 1.

