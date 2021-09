Teresa Guilherme tem esta terça-feira, 21 de setembro, motivos para celebrar. A mãe da apresentadora completa hoje 87 anos de vida.

"Mãe aniversariante. 87 aninhos e uma paixão por cabrito. Almoço maravilhoso num dia de calor", começa por ler-se na legenda de uma rara fotografia onde Teresa mostra a mãe.

"O Sud ofereceu um bolinho com velinha e tudo à minha mãe. Obrigada pelo carinho", declara mais tarde a apresentadora ao partilhar com os seguidores o momento em que a mãe soprou as velas.

