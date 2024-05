Luciana Abreu celebrou 39 anos este sábado, dia 25 de maio, uma data na qual foi surpreendida pela família, que lhe preparou uma festa de aniversário com direito a música, dança e muitos doces. Nas redes sociais, a artista partilhou vídeos deste dia especial e deixou agradecimentos.

"Ainda não estou em mim… Hoje apanhei dois voos, dormi quatro horas e ainda estou elétrica. Não consigo dormir de felicidade. Choro entre gargalhadas de gratidão. Foi a primeira festa de aniversário em 39 anos. Sempre me senti mais feliz em proporcionar, do que a receber. Hoje foi dia de receber um presente especial, uma festa de aniversário surpresa", começou por escrever a cantora, revelando depois que foi 'enganada'.

"Pensava eu que ia a caminho de um trabalho com os Bombeiros de Carcavelos! Ai, Mikinhas…. Só tu!", continuou, deixando depois alguns agradecimentos.

"Minha irmã querida Micaela, padrinhos (pais do coração), não tenho palavras para vos agradecer tudo o que fazem por mim. A família e os amigos são como um cadeado. Eterna gratidão. Jamais me esquecerei deste dia. Um dos presentes que peço a Deus, é que não haja dimensão para a felicidade de todos nós. Até amanhã, Domingueiros do meu coração", concluiu a também apresentadora.

Veja os vídeos na publicação abaixo.

