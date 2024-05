Luciana Abreu está de parabéns!

A artista e apresentadora comemora este sábado, dia 25 de maio, o seu 39.º aniversário, uma data que assinalou no Instagram com a partilha de um conjunto de fotografias nas quais aparece sorridente, usando um vestido azul pelo joelho com abertura lateral, brincos nos mesmos tons e ténis brancos.

"Feliz aniversário para mim! 39. Obrigada por fazerem parte das minhas primaveras", escreveu Luciana na legenda das fotografias.

