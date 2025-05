"Os dias vão passando" e Cláudio Ramos vai vivendo cada um à sua maneira. O apresentador da TVI fez uma reflexão sobre a sua rotina na sua página de Instagram notando que tem sido preenchida pelo "pilates", trabalho e momentos de lazer.

"Entretanto escrevi pouco, não li nada, não fui ao cinema, ainda não fui ver a peça 'O amor não se esquece, Afonso!' mas descobri, escondida na Netflix, uma série brutal chamada ‘reservada’. Se tiverem tempo, vejam, e percebam que não conhecemos nunca quem achamos que conhecemos de trás para a frente. Entretanto voltaram as esplanadas. Eu gosto de esplanadas. Acho que já vos tinha dito", continua.

Cláudio falou ainda do gosto peculiar que tem em ficar em esplanadas. "Eu sei que quase ninguém acha isto, e a maioria acha que se perde tempo quando se dá tempo para estar numa esplanada. Eu gosto. Sempre gostei. Gosto de imaginar a vida de quem passa, que música estão a escutar, que livro estão a ler, para onde vão, com quem estão, que relação existe com determinado lugar", realça.

