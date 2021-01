Maria Tavares mantém-se ativa no Facebook, onde tem partilhado algumas reações sobre o programa 'Big Brother - Duplo Impacto', da TVI. A atriz d'Os Malucos do Riso' tem acompanhado o reality show e não ficou indiferente ao momento em que Teresa Guilherme, apresentadora do formato, chamou "mãe coragem" a Sofia Sousa, que entrou recentemente na casa mais vigiada do país.

Recorde-se que Sofia ganhou o nome de "mãe coragem" com a sua participação no programa 'Casa dos Segredos', em 2013.

"Teresa Guilherme, mãe coragem? Que revolta e que ofensa para as verdadeiras mães coragem e guerreiras. Sinto-me muito ofendida", escreveu.

