Teresa Guilherme completa 66 anos este domingo, 27 de junho, data que destacou logo pela manhã na sua página de Instagram.

Na legenda de uma fotografia, a apresentadora contou aos seguidores que teve direito a uma surpresa neste dia especial.

"Entrar no dia de aniversário com uma surpresa de amigos! Partilho com todos vocês e agradeço os milhares de mimos que já recebi. Gratidão", escreveu.

