Teresa Guilherme, de 65 anos, quis lançar um desafio aos seus seguidores e propôs-lhes que encontrassem as semelhanças entre a Teresa do passado e a Teresa do presente.

Para tal, a apresentadora partilhou na sua conta oficial de Instagram uma montagem onde compara uma fotografia da sua adolescência com uma imagem sua atual.

"Descubra as semelhanças. Boa semana e por favor protejam-se", desafia o rosto de 'Big Brother' na legenda da publicação.

