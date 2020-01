Esta sexta-feira completam-se quatro anos desde que Liliana Campos perdeu a mãe. A progenitora esteve aos cuidados da apresentadora nos últimos anos de vida, período recordado com grande dor pela anfitriã do 'Passadeira Vermelha'.

Nesta data simbólica, Liliana não deixou de prestar a sua sentia homenagem à mãe, abrindo o coração para deixar as emoções falar.

"4 anos de mim, sem ti, aqui... O olhar que me guiava, o toque que me protegia, o calor que me aconchegava, o cheiro, oohhh meu Deus, esse cheiro suave que me acalmava e que tantas vezes procuro sentir no ar, e nunca mais consegui. Dizem que a mãe vive em mim!!! Dou por mim a ser como a mãe era, a ter os mesmos gestos, as mesmas expressões, as mesmas palavras e até já nos acham parecidas, imagine... Mas a dor da saudade, essa não passa", escreveu.

E continuou: "Não acredito que o tempo me vá ajudar. Não ajudou até agora. O que aprendi foi a conter as emoções e a continuar com a minha vida com a preocupação diária de não ser sugada pelo enorme buraco vazio que tenho dentro de mim. Aos poucos vou conseguindo ir buscar as memórias dos maravilhosos momentos que partilhamos juntas e com o resto do mundo. Tenho trabalhado muito para me libertar de toda a dor que juntos vivemos nos últimos anos da sua vida. Sei que agora está num lugar melhor".