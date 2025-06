Liliana Campos e Rodrigo Herédia estão casados há nove anos. A data foi assinalada pela apresentadora da SIC esta sexta-feira, 13 de junho.

O casal deu o nó durante uma viagem às Maldivas e fez a cerimónia na praia.

"As imagens são as mesmas, as de sempre, pois não tenho muitas, mas mostram na perfeição toda a emoção que vivemos. O amor cresce todos os dias pois passou a ser uma escolha diária e muito nossa.

Amo-te, quero-te e beijo-te Rodrigo Herédia. Que o meu querido Santo António nos continue a abençoar e a proteger", escreveu a apresentadora na legenda de um vídeo do casamento que partilhou com os seguidores do Instagram.

Liliana e Rodrigo estão juntos há 14 anos.

