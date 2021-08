As mensagens continuam a correr nas redes sociais e desta vez foi Margarida Vila-Nova quem falou sobre o Afeganistão. Com os talibãs no poder, o que mais tem preocupado é a perda da liberdade.

No Instagram, a atriz partilhou um desabafo onde comenta sobretudo as proibições talibãs relativas às mulheres.

"Ontem não consegui dormir… Assistir em directo à dura realidade é fazer de mim, de nós, de todos testemunhas deste massacre. Não tenho muitas palavras, tenho muitas questões que me inquietam, perturbam… injustiça, impotência, tristeza", começou por escrever na rede social, onde tem vindo a partilhar vários artigos sobre as notícias que chegam do Afeganistão.

"Ser uma mulher livre em pleno século XXI e ver as minhas 'irmãs' arrastadas neste inqualificável momento da história é devastador", completou.

