Cláudio Ramos já partilhou a sua rotina diárias várias vezes, mas esta sexta-feira optou por um desabafo que diz respeito ao ginásio.

"Treinar não é para mim um prazer. Nunca foi e nunca acreditei naquela frase que toda a gente diz que, com o tempo me tornaria viciado no treino ou iria fazê-lo com agrado. Mentira! Não gosto. Tenho inveja de quem treina com alegria e vai fazê-lo entusiasmado, eu não sou essa pessoa", começou por descrever.

Na publicação partilhada pelo apresentador da TVI, podem ver-se vários momentos do mesmo a treinar.

"Ontem partilhei, na minha folga, uma fotografia a treinar e recebi dezenas de manifestações de gente que acha que como estou cansado devo ficar em casa deitado no sofá à espera do próximo turno e aproveitar a folga para dormir", prosseguiu.

"É este tipo de mentalidade que tento contrariar. Ir treinar para mim é fundamental porque me dá o distanciamento que preciso para o resto. Não é só vaidade (mas também é). É saúde e equilíbrio. Estudos provam que quanto mais cedo começamos a treinar o corpo melhor e sendo que o que nos vai suportar é o esqueleto, importa que esteja protegido por uma boa massa muscular. Treino é saúde e é importante que esteja nas nossas rotinas. Mesmo que ir seja chato, difícil e não exista vontade".

