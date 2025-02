Cláudio Ramos não conseguiu conter a emoção e ficou com os olhos em lágrimas ao receber o abraço apertado da pequena Maria. A menina perdeu a mãe há dois meses.

Jéssica morreu na sequência de um cancro raro no pâncreas, deixando Maria e a irmã Leonor (ainda bebé).

"Podes conversar com o menino Jesus, o anjinho da guarda, conversas com ele e ele manda os teus recadinhos todos à mãe", aconselhou o comunicador ao falar com a menina depois do abraço que lhe aqueceu o coração.

Veja aqui o momento emotivo.

