As famosas teams que apoiam participantes de reality shows voltaram a estar em debate no 'Dois às 10'. Cláudio Ramos insurgiu-se, uma vez mais, contra estas organizações e chegou mesmo a questionar a legalidade das mesmas.

"O que existe é uma organização, que não sei se é legal que exista, de pessoas, duas ou três, que têm agregadas a elas uma data de gente que lhes dá dinheiro e que elas usam para votarem", apontou o anfitrião de 'Secret Story - Desafio Final'.

Tal como explicou Cláudio Ramos, atualmente existem grupos de fãs que se juntam para amealhar quantias elevadas de dinheiro e distribuir esse valor por votos no concorrente que apoiam. Desta forma, acaba por chegar mais longe no jogo o participante que tem uma team com mais força e o chamado voto individual pouco ou nada conta.

"A diferença é que se lhes dou 50 euros, elas votam 25 e guardam para elas os outros 25 euros", lamentou ainda o apresentador, referindo que estes grupos acabam por lucrar com o fanatismo de algumas pessoas.

"Sei de casos que deixam lá o ordenado todo ao fim do mês, e acho isso muito mau", disse ainda Lurdes Diniz, mãe de Joana Diniz, que marcou presença no formato para apoiar a participação da filha no 'Desafio Final'.

