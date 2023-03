Mãe de duas filhas, Luz, de 16 anos, fruto da anterior relação com Gonçalo Pina e Melo, e de Flor, de seis, que nasceu do relacionamento terminado com Ricardo Areias, Bárbara Norton de Matos respondeu às dúvidas de seguidores da sua página de Instagram que questionaram como gere a sua vida em torno dos ex-companheiros e das filhas.

"Nós mulheres temos de saber ceder muito. Porquê: porque normalmente queremos os filhos só para nós e não pode ser. Temos que aceitar os pais como eles são, principalmente porque queremos que os pais sejam à nossa maneira ou façam as coisas à nossa maneira e ficamos um bocado obcecadas em relação a isso. Mas não, temos de respeitar a maneira de eles educarem, de serem, e tentar ao máximo darmo-nos bem com o 'ex'", defendeu.

"Tenho de estar do lado dos homens, pais, porque ainda existe um bocadinho de abuso do poder da mãe. Acho que há muitos pais, cada vez mais, e ainda bem, que querem ter o mesmo papel na educação dos filhos que as mães, já não é como antigamente, e há muitas mães que não deixam e usam os filhos para se vingarem dos ex-maridos. Sentem um poder maior pelos filhos. Também vejo o contrário, mas vejo mais mulheres a exagerarem em relação aos filhos", defende.

"O que acontece é que a mãe fica completamente estoirada, porque quer fazer tudo e tem sentimentos de culpa porque se separou, ou porque a relação não funcionou, então quer os filhos só para ela. Temos de estar sempre lá, mas o filho foi feito a dois e acho que o pai tem exatamente os mesmos direitos e obrigações que nós", considerou igualmente, notando que ainda existe um preconceito em relação às mulheres quando, por exemplo, decidem fazer uma viagem deixando os filhos ao cuidado dos pais.

