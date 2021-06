Mafalda de Castro marcou presença esta terça-feira no programa 'Dois às 10' para debater alguns temas que estão na ordem do dia, como por exemplo a obsessão pelo corpo perfeito ou as críticas constantes a que as mulheres estão sujeitas.

Questionada sobre como lida com os comentários menos positivos sobre o seu corpo, Mafalda de Castro atira: "Eu quero lá saber, eu quero mesmo lá saber".

Perante as dúvidas que a sua resposta causou a Cláudio Ramos, a apresentadora explicou o que quer exatamente dizer com esta expressão.

"Eu quero ser a melhor versão de mim própria. Não estou a dizer que não tenho celulite, tenho celulite, podem filmar à vontade, também estou cheia de estrias. Eu preocupo-me com o corpo, mas aceitei o meu corpo", defende, dando conta de que esta foi uma mudança de mentalidade que a fortaleceu ao longo dos últimos anos.

