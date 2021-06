Mafalda de Castro rumou a São Brás de Alportel, no sul do país, para passar uns dias de descanso com a cara metade, o radialista Rui Simões, e aproveitou para registar alguns momentos para as redes sociais.

E a primeira partilha desta semana mostra precisamente a antiga apresentadora da TVI a exibir a silhueta em biquíni - uma imagem que conquistou todas as atenções e deixou a caixa de comentários em chamas.

"Gostei. Senti. Postei", afirmou na legenda da fotografia.

