Foi junto de uma fotografia em que aparece com os três filhos, fruto de relações anteriores, que Liliana Aguiar destacou o Dia do Pai no Instagram.

Na legenda, a celebridade começou por recordar o seu pai, que já partiu há mais de uma década. "Hoje é um dia nostálgico, o Dia do Pai é uma reflexão de 13 anos sem ter o meu a meu lado. Se ele estivesse aqui, tudo seria mais fácil. Sorte de quem tem um pai para pedir ajuda, para chorar no ombro", escreveu.

"Nesta foto tenho três futuros papás. Aquilo que oro a Deus é que nunca me envergonhem como mãe e mulher e possam tratar os seus filhos com respeito, lealdade e gratidão. Quando não há respeito, não há amor", destacou depois, sem se esquecer dos pais dos filhos. "Aos pais dos meus filhos, um dia feliz", concluiu.

De recordar que Liliana Aguiar é mãe de Miguel, fruto da relação com Miguel Ângelo Tavares, de Salvador, da relação com José Carlos Pereira, e de Santiago, do casamento terminado com Francisco Nunes.