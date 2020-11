Muitos dos americanos comemoraram a vitória de Joe Biden, este sábado, ao som de uma tema de Miley Cyrus, lançado em 2009. O político e advogado foi o vencedor das eleições presidenciais dos EUA e com a vitória ficou também em destaque a música 'Party in the USA'.

De acordo com as tendências musicais diárias, relata o Page Six, foram muitos os que ouviram o tema de Miley enquanto festejavam a vitória de Biden.

A canção da artista, de 27 anos, ressurgiu na lista das 200 melhores do iTunes nos EUA, e também saltou para a 93.ª posição no Spotify, com 313.000 visualizações, segundo o site Chart Data.

