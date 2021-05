Helena Coelho aceitou responde a questões colocadas pelos seus seguidores através das InstaStorires, tendo sido confrontada neste espaço com uma questão algo indelicada.

"Uma recém-nascida e a mãe já anda a trabalhar porquê?", quis saber uma internauta, que mereceu resposta rápida por parte da digital influencer.

"Porque a mãe pode, porque a mãe quer, porque o pai é tão capaz quanto a mãe de tratar da bebé, porque a mãe tem contas para pagar e quer dar uma vida incrível à Íris. Porque a mãe trabalha por conta própria e se não trabalhar… as coisas não caem do céu", reagiu a apresentadora do programa 'VivaVida', da TVI, deixando clara a sua opinião e posição sobre o tema.

Helena Coelho e o namorado, Paulo Teixeira, foram pais pela primeira vez no dia 10 de abril de 2021.

