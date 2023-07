Taylor Swift contou com uma visita marcante durante um espetáculo no Arrowhead Stadium em Kansas City esta sexta-feira, 7 de julho: o ator Taylor Lautner, seu ex-namorado.

O ator de 'Twilight' quis demonstrar o seu apoio à artista, juntamente com Joey King e Presley Cash, no âmbito do lançamento do seu novo single, 'I Can See You'.

"Foi uma força muito positiva na minha vida quando estava a fazer o álbum 'Speak Now' e quero dizer que fez todas as acrobacias que veem naquele vídeo", refere, uma vez que Lautner participou no videoclipe da música.

"Ele e a mulher tornaram-se amigos próximos, e é muito conveniente porque temos todo o mesmo nome", brincou.

"Tenho um enorme respeito por ti. Não apenas pela cantora, compositora e performer que és - mas também pelo ser humano que és. És graciosa, humilde, generosa e sinto-me honrado por te conhecer", respondeu Lautner.

Recorde-se que os dois namoraram em 2009.