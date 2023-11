Nas redes sociais tornou-se viral um vídeo que mostra Taylor Swift com algumas dificuldades a respirar durante a sua primeira atuação no Brasil, na passada sexta-feira, dia 17 de novembro.

A cantora surge nas imagens a virar-se de costas para o público e, durante esse curto período de tempo, a tentar recuperar o fôlego.

A passagem de Taylor Swift ficou marcada pela tragédia relacionada com a morte de um fã, na sequência de uma paragem cardíaca, associada às elevadas temperaturas registadas no interior do recinto.

