A digressão da 'Eras Tour' no Brasil está longe de ter começado da melhor maneira. Com a onda de calor que se faz sentir em todo o país e em especial na cidade carioca, muitos foram os fãs de Taylor Swift que se sentiram mal e precisaram de assistência durante o concerto da cantora.

No entanto, houve um acontecimento mais grave. Uma jovem de 23 anos viajou do Mato Grosso até ao Rio para assistir ao concerto, mas sentiu-se mal ainda antes do espetáculo devido às altas temperaturas e acabou por não resistir.

A cantora usou a sua conta no Instagram para dizer que está "devastada", lamentar a morte da fã e dar os sentimentos à família e amigos da jovem.

"Não acredito que estou a escrever estas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos uma fã hoje à noite, antes do meu concerto. Nem consigo dizer o quanto estou devastada por causa disso", começou por escrever a cantora.

"Tenho poucas informações, além de que ela era incrivelmente bonita e muito jovem. Eu não vou ser capaz de falar sobre isto no palco, porque me sinto dominada pela dor quanto tento falar sobre isto. Quero dizer agora que sinto profundamente esta perda e o meu coração partido está com a sua família e amigos. Esta é a última coisa que eu pensei que aconteceria quando nós decidimos trazer esta digressão ao Brasil".

© Instagram

De recordar que Taylor sobe ao palco novamente este sábado, 18, e domingo, 19, ambos concertos que decorrem no Estádio Nilton Santos.

Já na próxima semana, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, a cantora atua no Allianz Parque, em São Paulo.

