A estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil, foi iluminada na noite desta quinta-feira, dia 16, para receber Taylor Swift antes do primeiro concerto da digressão 'Eras Tour' em solo brasileiro, que arranca na cidade carioca esta sexta-feira.

À espera desta homenagem encontravam-se milhares de fã da cantora, que partilharam a imagem do momento nas redes sociais.