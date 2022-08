Depois de ter estado afastada do Instagram, Tatiana Valério, ex-participante do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', explicou as "boas razões" da sua ausência.

Tatiana Valério prepara-se para ser mãe pela segunda vez, como contou aos seguidores esta quarta-feira, 3 de agosto.

Num vídeo onde aparece com a filha mais velha, Maria, e o companheiro, Joaquim, Tatiana não disfarçou a barriguinha de grávida. "E assim partimos para uma nova aventura agora a quatro", escreveu na legenda.

De recordar que no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', da SIC, Tatiana foi pretendente de João Menezes.