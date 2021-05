Grávida pela primeira vez, Tatiana Oliveira enterneceu os seguidores ao mostrar como está crescida a sua barriguinha.

Esta segunda-feira, a ex-concorrente do 'Casados à Primeira Vista' deu a conhecer um vídeo no qual a própria se mostrou impressionada com o avanço da gestação. "Num mês em Inglaterra e a minha barriga de grávida cresceu tanto", afirmou.

Recorde-se que a enfermeira aguarda a chegada do primeiro filho, fruto da relação com Bruno Magalhães, que conheceu no programa da SIC. Bruno é já pai de Afonso, de cinco anos, que nasceu de um relacionamento anterior.

