Bruno e Tatiana, que se tornaram conhecidos do público no programa 'Casados à Primeira Vista', estiveram hoje no programa 'Casa Feliz', onde deram uma grande novidade: os dois preparam-se para ter o primeiro filho em comum.

A notícia foi dada por Tatiana a João Baião e Diana Chaves, a qual também revelou que a gestação já vai nas 16 semanas.

Recorde-se que os dois conheceram-se no programa da SIC e no final decidiram manter o relacionamento. Alguns meses depois divorciaram-se devido a desentendimentos, mas quis o destino que se viessem a juntar uma vez mais, tendo casado novamente em outubro do ano passado.

Note-se que Bruno é ainda pai de Afonso, de cinco anos, fruto de um relacionamento anterior. Aliás, segundo o próprio, o menino não podia estar mais feliz com a chegada de um irmão.

Leia Também: Participante de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor' vai ser pai