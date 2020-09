Tatiana Oliveira surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao anunciar esta sexta-feira que regressou a Inglaterra, local onde trabalha há vários anos como enfermeira.

A decisão causou espanto pelo facto de Tatiana e Bruno, o seu par no programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC, terem casamento marcado para o dia 8 de outubro deste ano.

"Acabei de sair do meu primeiro turno em Inglaterra, após cinco meses em Portugal devido a entraves derivado a esta nova realidade (pandemia). Acabo de saber que Portugal voltou a entrar na 'lista negra'. Para já é um alívio, pois regressei ao trabalho antes da decisão tomada. Aprendi que nos tempos de hoje tenho que me adaptar às novas realidades. E esta foi a minha cara das 06h30 da manhã a sair do meu quartinho para o primeiro turno, que há meses esperava", adianta a jovem, que diz sentir-me mais feliz e realizada com o seu trabalho no hospital.

Quanto ao casamento, resta agora saber se Tatiana conseguirá estar em Portugal na data prevista.

Leia Também: Filho de especialista de 'Casados' torna-se promessa do mundo da música