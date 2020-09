Ainda se lembra do doutor Alexandre Machado, um dos especialistas de 'Casados à Primeira vista'? Esta quarta-feira o psicólogo marcou presença no programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz', mas não no papel de protagonista. Alexandre foi surpreender o filho, Diogo Machado.

Diogo foi convidado por Diana Chaves e João Baião para apresentar em direto o seu novo single - 'Ficar'.

O jovem, de apenas 22 anos, decidiu recentemente fazer uma pausa no curso de psicologia para se dedicar ao seu grande sonho: ser cantor. E a verdade é que a sua escolha não poderia estar a correr melhor.

Lançado no dia 30 de agosto, o vídeo oficial do single 'Ficar' conta já com mais de 100 mil visualizações no YouTube e integra a banda sonora do programa 'O Noivo é Que Sabe'.

