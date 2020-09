Cristina Ferreira está hoje de parabéns, mas a apresentadora não é a única celebridade nacional com motivos para celebrar. Também Ângelo Rodrigues completa esta quarta-feira, dia 9, 33 anos de vida.

No dia do seu aniversário, o ator foi convidado a marcar presença no programa 'Casa Feliz', da SIC, como forma de celebrar a data em direto.

Ângelo divertiu-se ao lado dos apresentadores Diana Chaves e João Baião e das suas colegas e amigas Carolina Carvalho e Mariana Pacheco - dupla com a qual faz par romântico na série 'Golpe de Sorte'.

Em estúdio foram cantados os parabéns com um bolo de aniversário e o ator foi surpreendido com mensagens de amigos especiais.

