Tatiana Boa Nova esteve esta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, no 'Dois às 10', para a primeira entrevista após a expulsão do 'Big Brother - Desafio Final'.

À conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, Tatiana começou por confessar que não mudaria nada no que foi o seu jogo durante a última semana, ainda que não tenha desperdiçado a oportunidade para apontar uma falha ao canal.

"Também já ouvi dizer que, durante um dia e meio, o meu voto do MB Way esteve indisponível...", fez notar Tatiana, quando confrontada com o facto de ter saído com uma pequena diferença percentual em relação a Débora.

"Isso é tudo mentira! Há pessoas que, quando estão a votar e por algum motivo não o conseguem fazer, depois dizem... [que não está disponível]", interrompeu de imediato Cristina, embora Tatiana tenha tentado explicar-se de seguida.

"O que eu estou a querer dizer é que no canal 24 [horas] passam os nossos televotos com a coisinha [QR Code] do MB Way e o meu não passou durante um dia e meio", vincou a companheira de Ruben Boa Nova.

"Posso ir tentar perceber isso, mas...", respondeu Cristina, com Tatiana a dizer que a ausência desta funcionalidade poderá ter tido algum impacto.

