Uma semana depois de ter entrado na casa do 'Big Brother - Desafio Final', Tatiana Boa Nova fez as malas para regressar à sua própria casa.

A bem conhecida concorrente de reality shows não resistiu à primeira ronda de nomeações em que participou e os espectadores optaram por manter no jogo Débora Neves.

Com apenas 49%, Tatiana não conseguiu garantir a permanência na 'casa mais vigiada do país', tendo competido com Ana Barbosa, André Lopes e Débora Neves.

