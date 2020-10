Taraji P. Henson e o noivo, Kelvin Hayden, estão separados. Foi no programa de rádio 'The Breakfast Club' que a atriz revelou que já não está com Hayden. Separação que chegou quase dois anos após o pedido de casamento.

"Eu ainda não falei sobre isto, mas não deu certo", disse Taraji, de 50 anos, sobre o romance com Hayden, de 37 anos. "Eu tentei, eu disse para fazermos terapia, mas se os dois não estão na mesma página, então sentes que estás a assumir a responsabilidade e essa não é uma posição justa para ninguém numa relação", explicou.

Embora não tenha revelado o motivo para o fim da relação ou quando é que acabou a mesma, Henson realçou: "A minha felicidade não é responsabilidade dele e a dele não é responsabilidade minha. Primeiro temos que aprender a fazer-nos felizes. [...] Quando uma pessoa está a assumir o peso todo da relação, nunca vai funcionar".

