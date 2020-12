Vince Clarke e Andy Fletcher, dois colegas de escola, formaram os Depeche Mode em 1977, influenciados por uma das bandas que mais admiravam, os The Cure. Na altura, decidiram chamar-se No Romance In China. Em 42 anos, já venderam mais de 100 milhões de discos, convertendo-se num dos grupos musicais mais populares de todos os tempos, à semelhança de outros, como os U2, os AC/DC ou ainda os The Beatles.

A imagem que muitos dos cantores e dos músicos apresentavam no início da carreira é, todavia, radicalmente diferente da que os que ainda resistem exibem nos tempos que correm. Como mostram as fotografias que ilustram inúmeros artigos na internet, a passagem do tempo não poupa ninguém e as vidas de excessos que muitos levam também não. (Re)veja o antes e o agora de algumas das maiores bandas mundiais.