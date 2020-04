Na noite desta quarta-feira, dia 22, a conta oficial do Palácio de Kensington, gerida por Kate Middleton e pelo príncipe William, revelou novas fotografias do filho mais novo do casal, Louis, a propósito do seu 2.º aniversário, a celebrar amanhã.

As imagens mostram o menino com as mãos repletas de tintas, após ter realizado trabalhos manuais, e prenderam a atenção dos seguidores pelo seu notório crescimento.

A descrição informa ainda que mais tarde serão reveladas novas fotografias oficiais de Louis registadas, como vem por hábito, pela duquesa de Cambridge.

