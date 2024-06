Tânia Ribas de Oliveira celebrou 48 anos esta terça-feira, dia 18 de junho, e deixou uma reflexão na sua conta no Instagram.

"48. Bem vividos e com tanto ainda por viver! Não, não me sinto diferente por estar a dois anos do meio século de vida… sinto-me bem, feliz, realizada, amada e com os olhos postos no presente e no futuro. Tenho a mesma alegria dentro que tinha quando era mais miúda, sinto-me melhor agora do que me sentia há 20 anos (sinto-me até mais bonita e confiante) e tenho conquistado a pulso os momentos de felicidade que tenho vivido", começou por dizer.

"Guardo no coração tudo o que me faz feliz e sei gerir melhor as angústias e os dias menos luminosos. Com a minha idade, tudo se sente mais e melhor. As coisas boas e as menos boas. E se a miúda viver sempre no meu coração, cheia de sardas e de mar, venham mais umas décadas de paz, de desassossego, de amor, de conquistas e de decepções. Não há acasos", continuou.

"Estou de peito aberto para a vida, porque todos os dias são dias dos quais um dia poderemos sentir saudades. É viver, gente boa! Todos os segundos, todas as palavras, todos os abraços e todos os silêncios que dizem tanto. É viver! Estar feliz quando é para estar feliz e respeitar a tristeza quando ela bate à porta do coração. Tudo faz parte do crescimento. Só os tontos estão sempre contentes … da vida fazem parte todas as emoções e sentimentos e cada pessoa tem um mundo dentro! E isso é muito bom", concluiu a apresentadora.

