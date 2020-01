Tânia Ribas de Oliveira revelou-se emocionada com um retrato no qual o seu irmão aparece a admirar a sua filha, a pequena Inês. Na legenda da publicação que fez na sua conta de Instagram, a apresentadora da RTP1 explica o contexto da imagem.

"Hoje, a Mariana enviou-me esta fotografia e fiquei sem palavras. O meu irmão com a sua filha recém-nascida: a nossa Inês. Bem tento arranjar uma legenda, mas as boas fotografias não precisam de legendas. E há mesmo olhares e colos onde está a vida toda. Onde a vida toda cabe. Todos os sonhos, todas as cores, todo o Amor", sublinhou.

Eis a foto:

