Ambas estiveram presentes no lançamento do novo livro do apresentador.

Este domingo, 8 de outubro, João Baião completou 60 anos de vida, data que celebrou com uma grande festa na qual várias personalidades televisivas estiveram presentes. A propósito da data, hoje, o apresentador da SIC lançou um livro intitulado 'O Outro Lado da Alegria - A história que vos quero contar'. Quem não faltou ao lançamento foram duas pessoas muito especiais na vida de Baião: Tânia Ribas de Oliveira e Diana Chaves. "Viemos aplaudir o nosso João no lançamento do seu livro", lê-se numa partilha que ambas fizeram em conjunto na sua página de Instagram. Ora veja: Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira no 'Casa Feliz' para surpreender João Baião Leia Também: Vídeo. Imagens do (grande) aniversário de João Baião Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram