Tânia Ribas de Oliveira gosta de se aventurar em áreas completamente fora da sua zona de conforto. Ainda esta quarta-feira, 16 de fevereiro, por exemplo, foi partilhado um momento da apresentadora da RTP1 a cantar o fado durante uma aula que teve.

"Ela é aulas de culinária, ela é aulas de música… hoje a nossa Tânia está cheia de vontade de aprender! Arrastem para o lado para verem como correu esta lição de fado com o João Leote", lê-se na legenda da publicação feita no Instagram do programa 'A Nossa Tarde', apresentado por Tânia Ribas.

Ora veja:

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira começou a namorar com João Cardoso há 17 anos