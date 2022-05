O programa 'A Nossa Tarde' começou com uma homenagem a Maria José Valério, esta sexta-feira, 6 de maio.

A artista, que morreu em março do ano passado, teria comemorado mais um aniversário esta sexta-feira.

"Vamos começar por recordar uma pessoa de que toda a gente gosta muito. É impossível, talvez, haver alguém que não tivesse uma ternura especial por esta mulher. É a eterna voz da marcha do Sporting, estou a falar de Maria José Valério, que se estivesse entre nós comemoraria hoje 89 anos", começou por dizer a apresentadora do programa da RTP1, Tânia Ribas de Oliveira, logo no início da emissão.

"Cantou e encantou com a sua generosidade, simpatia, sorriso, entre tantas outras qualidades", completou.

