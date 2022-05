Tânia Ribas de Oliveira viveu esta terça-feira, 3 de maio, um dia de emoções fortes. Depois do emotivo encontro em direto com João Baião, e ainda no decorrer da emissão de 'A Nossa Tarde', a apresentadora recebeu em estúdio o irmão mais novo.

"O meu irmão mais novo. 20 anos mais novo. Está a tirar o curso de actor e tem esta banda Rife! Hoje estrearam-se em televisão na 'Nossa Tarde' e não caibo em mim de orgulho", realça rosto da RTP ao partilhar nas redes sociais as imagens do momento em que recebeu, com um abraço carinhoso, o irmão em estúdio.

"É o baterista e impôs um ritmo novo ao nosso quando nasceu. O caçula está crescido! Sim, mesmo muito", pode ainda ler-se na partilha.

