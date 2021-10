Tânia Ribas de Oliveira destacou na sua página de Instagram a homenagem que esta quarta-feira, 27 de outubro, foi feita a Eládio Clímaco durante o programa 'A Nossa Tarde', da RTP.

O apresentador completa 80 anos, data que não deixaram passar em branco.

Depois de o repórter Tiago Goes Ferreira ter-se deslocado para junto de Eládio Clímaco nas gravações do 'Traz prá Frente', foi destacado um vídeo com algumas imagens antigas do apresentador.

Após tal homenagem, Eládio disse, muito emocionado, que sentiu uma "saudade imensa" ao ver tais imagens. "E a pena de não ter vivido a 100% tudo isto que vimos no ecrã e que no fundo passaram por mim sem eu dar conta. E hoje claro que dou muito valor e fico muito sensibilizado. Devia ter vivido mais estas oportunidades que a televisão me deu", acrescentou.

"Vivam plenamente. Os tempos são outros, há muito mais liberdade para tudo, não estamos partilhados como eu estava em muitos destes programas. Os tempos eram outros. Agora, a juventude que viva bem a televisão, que viva bem os anos que tem de viver", aconselhou de seguida.

Por sua vez, Tânia Ribas de Oliveira destacou: "É tão bom poder homenagear uma pessoa como o Eládio Clímaco e aplaudi-lo de pé. Porque não chega dizermos às pessoas que elas são especiais, ou falarmos delas sem lhes dizermos na cara, sem lhes mostrarmos enquanto elas estão com saúde e viva entre nós que são importantes, e o Eládio Clímaco é importante. [...] Muitos parabéns, sim, eu sou amiga do Eládio Clímaco".

