Para Tânia Ribas de Oliveira, a semana terminou com a sensação de missão cumprida. Como explicou nas suas redes sociais, a apresentadora superou, ao lado do marido, um medo que tinha desde os 18 anos: andar de mota.

"Desde que tive um acidente de mota com a minha amiga Joana (tinha 18 anos) que tenho muito medo de andar. O João tem mota há muito tempo mas eu vou sempre de carro, nem dou hipótese. Hoje fui com ele. O percurso foi curto, mas confesso que me soube bem pôr a coragem no lugar do medo", afirmou.

Antes de terminar, a apresentadora da RTP referiu ainda que não tenciona repetir a experiência, apesar de ter ficado satisfeita por fazer frente ao receio.

