Tânia Ribas de Oliveira partilhou com os seguidores da sua conta de Instagram aquela que diz ser uma das fotografias da sua eleição.

"Uma das minhas fotografias favoritas. De sempre. Foi nos Açores, numa das viagens que para lá fizemos a quatro. No meio da natureza, com o nosso AMOR todo lá dentro. Os meus três meninos (João e as suas duas mochilas)", escreveu na legenda da publicação.

No retrato aparece o marido da apresentadora, João Cardoso, e os dois filhos: Tomás e Pedro.

