Tânia Ribas de Oliveira não deixou que o simbolismo deste sábado, dia 25, passasse despercebido nas suas redes sociais. A apresentadora e João Cardoso celebram 11 anos de casamento e a data ficou marcada por emotivas palavras que acompanham imagens do dia mais feliz das suas vidas.

"Há 11 anos, casei com o homem mais bonito que os meus olhos alguma vez viram. O meu coração tinha pousado no dele quatro anos antes e ainda hoje sei de cor as borboletas que voaram em mim em cada olhar e em cada beijo. Casámos há 11 anos, faz hoje, num dia perfeito. Há dias perfeitos. O dia de todos os sonhos, de todos os abraços, de todos os brindes. O dia do Amor mais bonito, que se foi tornando sempre mais forte a cada ano desde então. Os dias perfeitos nunca chegam ao fim. Não há uma meia noite nos dias assim. Os dias perfeitos têm um início e depois seguem, vida fora, vida dentro, de mãos dadas até ao fim. Quem tem a sorte, como nós, de viver na vida um dia perfeito, sabe que nesse dia cabem muitos dias, com minutos mágicos eternos. Nascem filhos em dias perfeitos e esses dias... são uma benção. 11 anos. Para sempre", escreveu Tânia.

Vale lembrar que o casal tem dois meninos: Pedro, de cinco anos, e Tomás, de sete.

