"Nasceste há 9 anos e a nossa vida ganhou uma nova cor": foi desta forma que Tânia Ribas de Oliveira iniciou uma mensagem que dedicou ao filho mais novo, Pedro.

Partilhando uma montagem com várias fotografias do menino, a apresentadora da RTP escreveu: "Se fosses uma só cor de todo o mundo, serias um amarelo sem sombras. Um amarelo girassol.

Não há absolutamente ninguém que te fique indiferente e não é caso para menos: és uma criança repleta de luz, sempre com um sorriso pronto e aberto. Pedro, a mãe ama-te tanto, tanto, que nem sabes!".

"Nascer no dia 7 do mês 7 é mágico! O número sete é considerado como divino e perfeito e relaciona-se com a sabedoria, a reflexão, a meditação, a paz interior. És meu há muitas vidas e para sempre. É um verdadeiro prazer ver-te crescer e ver-te fazer crescer quem te rodeia, porque todos crescemos contigo. Devagar e saborosamente", continua.

"Reaprendemos o mais simples da vida: uma palavra bonita (dizes que me amas TODOS OS DIAS!), um abraço ou um sorriso podem fazer milagres. Obrigada, Pedrinho. Que sorte, a minha, por ser tua mamã! Amo-te, com o coração a transbordar. Parabéns, meu amor! Hoje o dia é teu!", termina.

Note-se que Tânia é ainda mãe de Tomás, de 11 anos. Os dois meninos são frutos da relação da comunicadora com o marido João Cardoso.

Leia Também: Tânia Ribas de Oliveira escreve para o padrasto. "Sabe que o adoro"