Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram, onde mostra fotografias de uma cadeira amarela, que Tânia Ribas de Oliveira contou toda a história deste objeto que veio de um lugar que lhe muito especial.

"Já partilhei aqui que os melhores verões da minha infância foram passados no Vimeiro com os meus avós e mano Kiko. As piscinas eram extraordinárias e estão abandonadas desde a pandemia. Graças ao esforço de várias pessoas e a uma reportagem do Tiago Ferreira para a 'Nossa Tarde', parece que vão reabrir para o ano! Bom, quando o Tiago foi gravar, pedi-lhe para me trazer qualquer coisa de lá para eu ter de recordação em casa. Trouxe-me esta cadeira, estava naturalmente estragada, torta e sem tinta", começou por relatar.

"Guardada algures numa arrecadação das piscinas. Era nestas que o meu avô se sentava, porque não se orientava nas de verga em bico (dizia que depois não conseguia sair de lá). Tratei logo de a restaurar, contactei a Susana e, com todo o carinho, tratou de todo o processo (isto não é publicidade, atenção). Entregou-me a cadeira ontem, coloquei-a hoje no terraço. Hoje, Dia Mundial dos Avós. Não sei se é ou não coincidência. Mas quase que vejo o Diário de Notícias ao lado, a touca da minha avó e as mil e uma marmitas de coisas boas que levávamos todos os dias. Feliz Dia", partilhou.

Veja na galeria as imagens da referida cadeira.

