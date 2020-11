O ator faz parte do elenco do filme que vai ser lançado no próximo ano.

Sylvester Stallone não podia estar mais feliz com o novo trabalho, como o próprio destacou no Instagram, este sábado. De acordo com a imprensa internacional, o ator anunciou que faz parte do elenco do filme 'Suicide Squad 2', notícia que foi também confirmada pelo realizador James Gunn. "Bom dia, gente. É sábado e estou a caminho para fazer um trabalho com o incrível James Gunn em 'Suicide Squad 2' e acho que vai ser espetacular. Já vi e será inacreditável", disse o artista. "Estou muito orgulhoso", acrescentou, afirmando que "vai valer a pena esperar". "Fiquem ligados e vejam nos cinemas", concluiu. De referir que o filme vai estrear no próximo ano, com data prevista para o mês de agosto. Leia Também: Sylvester Stallone no elenco de 'Suicide Squad', confirma James Gunn